 Trabzonspor'a İstanbul'dan bir isim daha – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Trabzonspor'a İstanbul'dan bir isim daha

    Trabzonspor'a İstanbul'dan bir isim daha
    Gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları devam ediyor. Yönetimin listesinde Kasımpaşalı ile 'ün olduğu iddia edildi. Tunay ile şimdiden ön protokol yapıldığı konuşuluyor.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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