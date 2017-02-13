Sıra geldi Ay-Yıldız’a
Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasıyla 11'e yerleşen Yusuf Yazıcı, hedefinin hem Trabzon'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.
Yazıcı, Osmanlıspor zaferi sonrası soyunma odasının 'efsane' olduğunu da kaydederek, "Önümüzde Alanyaspor maçı var. İnşallah seriyi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.
OLCAY'A MİNNETTAR
Yusuf Yazıcı, "Olcay oda arkadaşım. Bana ağabeylik yapıyor. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
TERİM TAKİBE ALDI
Yusuf Yazıcı'nın performansı, Fatih Terim'i de etkiledi. Tecrübeli hocanın, genç ismi Alanya maçında bir ekibe izleteceği bildirildi. Olcay, Okay ve Onur da milli takım listesindeler.
Yunus Emre SEL
OLCAY'A MİNNETTAR
Yusuf Yazıcı, "Olcay oda arkadaşım. Bana ağabeylik yapıyor. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.
TERİM TAKİBE ALDI
Yusuf Yazıcı'nın performansı, Fatih Terim'i de etkiledi. Tecrübeli hocanın, genç ismi Alanya maçında bir ekibe izleteceği bildirildi. Olcay, Okay ve Onur da milli takım listesindeler.
Yunus Emre SEL
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:45
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Sıra geldi Ay-Yıldız’a haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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