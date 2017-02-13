 Sıra geldi Ay-Yıldız’a – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Sıra geldi Ay-Yıldız’a

    Sıra geldi Ay-Yıldız’a

    Mehmet Ekici'nin kadro dışı kalmasıyla 11'e yerleşen , hedefinin hem Trabzon'da kalıcı olmak hem de A Milli Takım formasını giymek olduğunu söyledi.

    Yazıcı, Osmanlıspor zaferi sonrası soyunma odasının 'efsane' olduğunu da kaydederek, "Önümüzde Alanyaspor maçı var. İnşallah seriyi devam ettireceğiz" şeklinde konuştu.

    OLCAY'A MİNNETTAR
    , "Olcay oda arkadaşım. Bana ağabeylik yapıyor. Allah ondan razı olsun" diye konuştu.

    TERİM TAKİBE ALDI
    Yusuf Yazıcı'nın performansı, 'i de etkiledi. Tecrübeli hocanın, genç ismi Alanya maçında bir ekibe izleteceği bildirildi. Olcay, Okay ve Onur da milli takım listesindeler.


    Yunus Emre SEL
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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