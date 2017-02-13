 Sevgiliye gidecekler – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Sevgiliye gidecekler

    Sevgiliye gidecekler
    Trabzonlu Gençler taraftar grubu, 14 Şubat Sevgililer Günün'de (yarın) takımla buluşacak. "Salı günü sevgilimizle, 'la kucaklaşacağız" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte taraftarlar idmana giderek, oyunculara çiçek verecek.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:56
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