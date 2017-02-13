 Onazi’den menemen – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Onazi’den menemen

    Onazi’den menemen
    Fırtına'nın Nijeryalı oyuncusu Ogenyi Onazi, sosyal medyada menemen yaptığı videosunu paylaştı. Türkiye'ye çabuk alıştığı gözlenen Onazi'nin menemen videosu büyük ilgi gördü.

    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:41
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