 Olcay Şahan ‘cuk’ oturdu – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Olcay Şahan ‘cuk’ oturdu" /> Olcay Şahan ‘cuk’ oturdu" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    ‘cuk’ oturdu

    Olcay Şahan ‘cuk’ oturdu

    Yönetici Saral, hırsı ve performansıyla takımı uçuran Olcay’a övgü dizdi: Trabzonspor ile dokusu örtüştü. Daha da iyi işler yapacak.

    Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay Şahan, takımı adeta ateşledi. Bordo-mavili kulüp, Olcay ile ligde çıktığı 4 maçı da kazandı. Bu süreçte 1 gol, 2 asist üreten Şahan'a yönetici Gökhan Saral'dan da övgü geldi. Saral, "Olcay kısa sürede takıma, şehre uyum sağladı. Trabzonspor ile dokusu örtüştü. Hırsıyla, takıma da pozitif bir enerji verdi. Performansıyla önemli katkı sağladı. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:51
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