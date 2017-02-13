Olcay Şahan ‘cuk’ oturdu
Yönetici Saral, hırsı ve performansıyla takımı uçuran Olcay’a övgü dizdi: Trabzonspor ile dokusu örtüştü. Daha da iyi işler yapacak.
Devre arasında Beşiktaş'tan transfer edilen Olcay Şahan, takımı adeta ateşledi. Bordo-mavili kulüp, Olcay ile ligde çıktığı 4 maçı da kazandı. Bu süreçte 1 gol, 2 asist üreten Şahan'a yönetici Gökhan Saral'dan da övgü geldi. Saral, "Olcay kısa sürede takıma, şehre uyum sağladı. Trabzonspor ile dokusu örtüştü. Hırsıyla, takıma da pozitif bir enerji verdi. Performansıyla önemli katkı sağladı. Daha da iyi olacağını düşünüyoruz" dedi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Olcay Şahan ‘cuk’ oturdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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