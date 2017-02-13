 N’Doye’da büyük gelişim – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    N’Doye’da büyük gelişim

    N’Doye’da büyük gelişim
    Fırtına'da sevindiren gelişmelerden birisi de 'un yükselen performansı. Senegalli forvet, Osmanlı maçının en iyileri arasındaydı. Rodallega'yı kulübeye hapseden N'Doye, gol atamasa da mücadelesi ve top saklaması ile tam not aldı.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:55
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