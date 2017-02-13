 Devamı haftaya – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Devamı haftaya

    Devamı haftaya

    Osmanlı galibiyeti bordo-mavili camiayı coşturdu. Avrupa için umutlar artarken, oyuncular sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda, ‘devamı da gelecek’ dediler.

    Deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4'üncü galibiyetini elde eden Trabzonspor'da moraller tavan yaptı. 5 yıl sonra 4 maçlık 3 puan serisi yakalayan bordo-mavililer, Süper Lig'de tırmanışını sürdürürken, Avrupa kupalarına katılma için ümitler arttı. Yeni transferlerin takıma uyumu ve katkısı, son 3 deplasmandan zaferle çıkılması camiayı da gelecek adına pozitif düşüncelere yöneltti. Osmanlıspor maçı sonrası sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaşan oyuncular da gelecek adına olumlu mesajlar verdi. İşte o mesajlar...

    ŞİMDİ KAHVE ZAMANI
    Okay: Galibiyet serisine böyle devam... Hedeflere adım adım, hep beraber!
    Joao Pereira: Önemli bir galibiyet. Tebrikler takım. Herkes çok iyiydi.
    Olcay Şahan: Hep birlikte daha güzel günlere.
    Uğur Demirok: Çok şükür. Güzel bir seri, 5 yıl aradan sonra 4 te 4. Devamı gelecek Allah'ın izniyle.
    Emmanuel Mas: Haydi .
    Yusuf Yazıcı: İnanmak başarmanın yarısıdır.
    Onazi: Ekip ile kahve zamanı.
    Matus Bero: Oyunda yokum ama her zaman takım ile birlikteyim.
    Jan Durica: Adım adım.
    Dame N'Doye: Zafer sonrası çayımızı içeriz.

    YANAL'DAN İZİN JESTİ
    Teknik direktör Ersun Yanal'dan 4'te 4 yapan futbolcularına izin jesti geldi. Normalde 1 gün izin yapan oyunculara tecrübeli hoca, salı (yarın) akşamına kadar izin verdi. Osmanlı maçının ardından açıklanan karar soyunma odasında sevinç çığlıklarına yol açtı. Bordo-mavililer, yarın 19.00'da yapacağı çalışmayla Alanyaspor hazırlıklarına başlayacak.



    ZAFER POZU
    Osmanlıspor maçının ardından bordo-mavili takımın soyunma odası bayram yeri gibiydi. Oyuncular hem 1-0'lık galibiyeti hem de 4'te 4'ü bu pozla ölümsüzleştirdi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:44
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