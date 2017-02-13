Devamı haftaya

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Osmanlı galibiyeti bordo-mavili camiayı coşturdu. Avrupa için umutlar artarken, oyuncular sosyal medyada paylaştıkları mesajlarda, ‘devamı da gelecek’ dediler.
Deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek üst üste 4'üncü galibiyetini elde eden Trabzonspor'da moraller tavan yaptı. 5 yıl sonra 4 maçlık 3 puan serisi yakalayan bordo-mavililer, Süper Lig'de tırmanışını sürdürürken, Avrupa kupalarına katılma için ümitler arttı. Yeni transferlerin takıma uyumu ve katkısı, son 3 deplasmandan zaferle çıkılması camiayı da gelecek adına pozitif düşüncelere yöneltti. Osmanlıspor maçı sonrası sosyal medya hesaplarından sevinçlerini paylaşan oyuncular da gelecek adına olumlu mesajlar verdi. İşte o mesajlar...
ŞİMDİ KAHVE ZAMANI
Okay: Galibiyet serisine böyle devam... Hedeflere adım adım, hep beraber!
Joao Pereira: Önemli bir galibiyet. Tebrikler takım. Herkes çok iyiydi.
Olcay Şahan: Hep birlikte daha güzel günlere.
Uğur Demirok: Çok şükür. Güzel bir seri, 5 yıl aradan sonra 4 te 4. Devamı gelecek Allah'ın izniyle.
Emmanuel Mas: Haydi Trabzonspor.
Yusuf Yazıcı: İnanmak başarmanın yarısıdır.
Onazi: Ekip ile kahve zamanı.
Matus Bero: Oyunda yokum ama her zaman takım ile birlikteyim.
Jan Durica: Adım adım.
Dame N'Doye: Zafer sonrası çayımızı içeriz.
YANAL'DAN İZİN JESTİ
Teknik direktör Ersun Yanal'dan 4'te 4 yapan futbolcularına izin jesti geldi. Normalde 1 gün izin yapan oyunculara tecrübeli hoca, salı (yarın) akşamına kadar izin verdi. Osmanlı maçının ardından açıklanan karar soyunma odasında sevinç çığlıklarına yol açtı. Bordo-mavililer, yarın 19.00'da yapacağı çalışmayla Alanyaspor hazırlıklarına başlayacak.
ZAFER POZU
Osmanlıspor maçının ardından bordo-mavili takımın soyunma odası bayram yeri gibiydi. Oyuncular hem 1-0'lık galibiyeti hem de 4'te 4'ü bu pozla ölümsüzleştirdi.
ŞİMDİ KAHVE ZAMANI
Okay: Galibiyet serisine böyle devam... Hedeflere adım adım, hep beraber!
Joao Pereira: Önemli bir galibiyet. Tebrikler takım. Herkes çok iyiydi.
Olcay Şahan: Hep birlikte daha güzel günlere.
Uğur Demirok: Çok şükür. Güzel bir seri, 5 yıl aradan sonra 4 te 4. Devamı gelecek Allah'ın izniyle.
Emmanuel Mas: Haydi Trabzonspor.
Yusuf Yazıcı: İnanmak başarmanın yarısıdır.
Onazi: Ekip ile kahve zamanı.
Matus Bero: Oyunda yokum ama her zaman takım ile birlikteyim.
Jan Durica: Adım adım.
Dame N'Doye: Zafer sonrası çayımızı içeriz.
YANAL'DAN İZİN JESTİ
Teknik direktör Ersun Yanal'dan 4'te 4 yapan futbolcularına izin jesti geldi. Normalde 1 gün izin yapan oyunculara tecrübeli hoca, salı (yarın) akşamına kadar izin verdi. Osmanlı maçının ardından açıklanan karar soyunma odasında sevinç çığlıklarına yol açtı. Bordo-mavililer, yarın 19.00'da yapacağı çalışmayla Alanyaspor hazırlıklarına başlayacak.
ZAFER POZU
Osmanlıspor maçının ardından bordo-mavili takımın soyunma odası bayram yeri gibiydi. Oyuncular hem 1-0'lık galibiyeti hem de 4'te 4'ü bu pozla ölümsüzleştirdi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:44
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
Yorum
Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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