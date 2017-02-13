 Daha Bero gelecek – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Daha Bero gelecek

    Daha Bero gelecek
    Başkan yardımcısı Nevzat Aydın, "Galibiyetleri sıralamaya başladık. Bero da takıma girince daha iyi olacak" dedi. Aydın, devre arası transferlerin takıma olumlu etki ettiğini bildirdi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:58
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