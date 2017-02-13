Bosingwa Barcelona’ya!

Trabzon'un eski oyuncusu Jose Bosingwa'ya Barcelona talip oldu!

İspanyol basını, Katalan ekibinin ayak bileğinden sakatlanan Vidal'ın 5 ay oynayamayacağının açıklanmasının ardından sağ bek aradığını yazdı. Transfer sezonu bittiği için bonservisi elinde olan isimleri alabilecek Barca'nın listesinde Caceres ile Bosingwa'nın olduğu bildirildi.