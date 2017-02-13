Bosingwa Barcelona’ya!
Trabzon'un eski oyuncusu Jose Bosingwa'ya Barcelona talip oldu!
İspanyol basını, Katalan ekibinin ayak bileğinden sakatlanan Vidal'ın 5 ay oynayamayacağının açıklanmasının ardından sağ bek aradığını yazdı. Transfer sezonu bittiği için bonservisi elinde olan isimleri alabilecek Barca'nın listesinde Caceres ile Bosingwa'nın olduğu bildirildi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:49
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
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taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
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