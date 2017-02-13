 Bosingwa Barcelona’ya! – Fotomaç – 13 Şubat 2017 Barcelona’ya!" /> Barcelona’ya!" />
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Bosingwa ’ya!

    Bosingwa Barcelona’ya!

    Trabzon'un eski oyuncusu 'ya talip oldu!

    İspanyol basını, Katalan ekibinin ayak bileğinden sakatlanan Vidal'ın 5 ay oynayamayacağının açıklanmasının ardından sağ bek aradığını yazdı. Transfer sezonu bittiği için bonservisi elinde olan isimleri alabilecek Barca'nın listesinde Caceres ile Bosingwa'nın olduğu bildirildi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:49
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