 Altyapı takımları da 3’de 3 yaptı – Fotomaç – 13 Şubat 2017
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    13 Şubat 2017, Pazartesi
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    Altyapı takımları da 3’de 3 yaptı

    Altyapı takımları da 3’de 3 yaptı
    Fırtına'da altyapı takımları da karşı karşıya geldikleri rakiplerini mağlup etti. U21 Takımı, U21 Ligi'nin 20. haftasında Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ederken, Gelişim Ligi 19. Hafta erteleme maçlarında U17 Takımı, BB Erzurumspor'u 3-0, U16'lar da aynı rakiplerini 7-0 yendi.
    1. 13 Şubat 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:48
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