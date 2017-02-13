Altyapı takımları da 3’de 3 yaptı
Fırtına'da altyapı takımları da karşı karşıya geldikleri rakiplerini mağlup etti. U21 Takımı, U21 Ligi'nin 20. haftasında Osmanlıspor'u 2-1 mağlup ederken, Gelişim Ligi 19. Hafta erteleme maçlarında U17 Takımı, BB Erzurumspor'u 3-0, U16'lar da aynı rakiplerini 7-0 yendi.
- 13 Şubat 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:48
FOTOMAÇ GÜNDEM
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
tarafar Yorgun ŞENOL GÜNEŞ GİTSİN,,,,Hedefleri olan SERGEN YALÇIN GELSİN....
- ''F.Bahçe’ye istediğini verdiniz!''
Toplam 14
Yorum
taraftar Sen Sahada YÜRÜYEN OĞUZHAN ve CENK i GÖRME Oyuncu değiştirmeyi BECEREME Sonrada ZEYTİN YAĞI Gibi ÜSTE ÇIK..PUANLARI SENİN YÜZÜNDEN KAYBETTİK
- G.Saraylı yöneticiye beyaz mendil protestosu
Toplam 13
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Dudul Er kes hadini bilecek riekerink bey diyeceksiniz havaniz mi söndü de dün bey bu günde istifa diye
Altyapı takımları da 3’de 3 yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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