 Yükselişe devam – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Yükselişe devam

    Yükselişe devam

    Her maçta kazanmak için mücadele ettiklerini dile getiren usta hoca, “Önümüzdeki sezonun takımını kurmak için de oldukça ciddi bir performans sergiliyoruz” dedi.

    Teknik Direktörü Ersun Yanal, iyi mücadele eden bir takım olduklarını belirterek, "Önümüzdeki sezonun takımını kurmak için de oldukça ciddi bir performans sergiliyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, 4'te 4 oldu" dedi. İlk yarda çok iyi şeyler yapan bir Trabzonspor izlettiklerini dile getiren bordo-mavili hoca buna karşın son 20 dakikada ise beklenenin çok altında kaldıklarını söyledi.

    Yanal, "Hem oyuncularımızın öndeki etkisizliği, hem gereksiz bir geriye yaslanma bizi oldukça zor duruma düşürdü. Bu olmaması gereken bir durumdur. Bunu düzeltmek için oldukça fazlasıyla çalışmamız gerekiyor. Aramıza katılan oyuncuların takıma çok hızlı katkısından dolayı onları da kutluyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:25
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