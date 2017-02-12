Yükselişe devam
Her maçta kazanmak için mücadele ettiklerini dile getiren usta hoca, “Önümüzdeki sezonun takımını kurmak için de oldukça ciddi bir performans sergiliyoruz” dedi.
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, iyi mücadele eden bir takım olduklarını belirterek, "Önümüzdeki sezonun takımını kurmak için de oldukça ciddi bir performans sergiliyoruz. Oyuncularımızı tebrik ediyorum, 4'te 4 oldu" dedi. İlk yarda çok iyi şeyler yapan bir Trabzonspor izlettiklerini dile getiren bordo-mavili hoca buna karşın son 20 dakikada ise beklenenin çok altında kaldıklarını söyledi.
Yanal, "Hem oyuncularımızın öndeki etkisizliği, hem gereksiz bir geriye yaslanma bizi oldukça zor duruma düşürdü. Bu olmaması gereken bir durumdur. Bunu düzeltmek için oldukça fazlasıyla çalışmamız gerekiyor. Aramıza katılan oyuncuların takıma çok hızlı katkısından dolayı onları da kutluyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız" ifadelerini kullandı.
Yanal, "Hem oyuncularımızın öndeki etkisizliği, hem gereksiz bir geriye yaslanma bizi oldukça zor duruma düşürdü. Bu olmaması gereken bir durumdur. Bunu düzeltmek için oldukça fazlasıyla çalışmamız gerekiyor. Aramıza katılan oyuncuların takıma çok hızlı katkısından dolayı onları da kutluyorum. Yolumuza devam edeceğiz. Her maçı kazanmak için mücadele eden bir takımız" ifadelerini kullandı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:25
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Yükselişe devam haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.