 Yönetimden tam destek – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Yönetimden tam destek

    Yönetimden tam destek
    yönetim kurulu, Ankara deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Maç öncesinde bir durum değerlendirme toplantısı yapan yöneticiler ardından takımın oteline giderek başarı dileklerinde bulundu. Asbaşkan Ahmet Çubukçu maç sonrası, "3 puan almak çok güzel. Çok mutluyuz" diye konuştu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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