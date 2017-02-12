Yönetimden tam destek
Trabzonspor yönetim kurulu, Ankara deplasmanında takımı yalnız bırakmadı. Maç öncesinde bir durum değerlendirme toplantısı yapan yöneticiler ardından takımın oteline giderek başarı dileklerinde bulundu. Asbaşkan Ahmet Çubukçu maç sonrası, "3 puan almak çok güzel. Çok mutluyuz" diye konuştu.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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