 Tribünde de Fırtına – Fotomaç – 12 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    12 Şubat 2017, Pazar
    OYUN ENGLISH

    Tribünde de Fırtına

    Tribünde de Fırtına

    Trabzonsporlular kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurup Fırtına’ya tam destek verdi. Osmanlısporlular da bordo-mavili taraftarlara ‘Hoşgeldiniz’ tezahüratında bulundu.

    Bordo-mavili taraftar, başkent deplasmanında da takımlarını destekledi. Trabzonsporlular, Osmanlıspor maçı için kendilerine ayrılan misafir takım tribününün tamamını doldurdu. Bunun üzerine Osmanlıspor cephesinden talep edilen ek tribünde de Trabzonlu taraftarlar yer aldı. Maraton tribününde bulunan Osmanlıspor taraftarları da maç öncesinde misafirlerine, "Hoşgeldiniz" tezahüratlarında bulundular.

    90 DAKİKA DESTEK
    Başlangıç düdüğünden itibaren bordo-mavilileri ateşleyen Trabzonsporlu futbolseverler, Olcay Şahan'ın golüyle iyice coştular. Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Ayrıca tüm iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a 90 dakika boyunca destek verdi. Mücadeleyi yaklaşık 5 bin 500 futbolsever izledi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Tribünde de Fırtına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.