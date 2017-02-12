Tribünde de Fırtına

Trabzonsporlular kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurup Fırtına’ya tam destek verdi. Osmanlısporlular da bordo-mavili taraftarlara ‘Hoşgeldiniz’ tezahüratında bulundu.

Bordo-mavili taraftar, başkent deplasmanında da takımlarını destekledi. Trabzonsporlular, Osmanlıspor maçı için kendilerine ayrılan misafir takım tribününün tamamını doldurdu. Bunun üzerine Osmanlıspor cephesinden talep edilen ek tribünde de Trabzonlu taraftarlar yer aldı. Maraton tribününde bulunan Osmanlıspor taraftarları da maç öncesinde misafirlerine, "Hoşgeldiniz" tezahüratlarında bulundular.



90 DAKİKA DESTEK

Başlangıç düdüğünden itibaren bordo-mavilileri ateşleyen Trabzonsporlu futbolseverler, Olcay Şahan'ın golüyle iyice coştular. Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Ayrıca tüm iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a 90 dakika boyunca destek verdi. Mücadeleyi yaklaşık 5 bin 500 futbolsever izledi.