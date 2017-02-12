Tribünde de Fırtına
Trabzonsporlular kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurup Fırtına’ya tam destek verdi. Osmanlısporlular da bordo-mavili taraftarlara ‘Hoşgeldiniz’ tezahüratında bulundu.
Bordo-mavili taraftar, başkent deplasmanında da takımlarını destekledi. Trabzonsporlular, Osmanlıspor maçı için kendilerine ayrılan misafir takım tribününün tamamını doldurdu. Bunun üzerine Osmanlıspor cephesinden talep edilen ek tribünde de Trabzonlu taraftarlar yer aldı. Maraton tribününde bulunan Osmanlıspor taraftarları da maç öncesinde misafirlerine, "Hoşgeldiniz" tezahüratlarında bulundular.
90 DAKİKA DESTEK
Başlangıç düdüğünden itibaren bordo-mavilileri ateşleyen Trabzonsporlu futbolseverler, Olcay Şahan'ın golüyle iyice coştular. Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Ayrıca tüm iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a 90 dakika boyunca destek verdi. Mücadeleyi yaklaşık 5 bin 500 futbolsever izledi.
90 DAKİKA DESTEK
Başlangıç düdüğünden itibaren bordo-mavilileri ateşleyen Trabzonsporlu futbolseverler, Olcay Şahan'ın golüyle iyice coştular. Ev sahibi takım taraftarlarının bulunduğu tribünlerde ise boşluklar göze çarptı. Ayrıca tüm iç saha karşılaşmalarında olduğu gibi tribündeki yerini alan Mehteran Takımı da marşlarla Osmanlıspor'a 90 dakika boyunca destek verdi. Mücadeleyi yaklaşık 5 bin 500 futbolsever izledi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:32
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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