Trabzon şahlandı
Olcay Şahan’ın müthiş golü ile başkent ekibini deviren Fırtına, ikinci yarıda 12 puan topladı ve Osmanlı’yı geçerek 6. sıraya çıktı.
Süper Lig'in ikinci yarısına fırtına gibi başlayan ve 3 maçını da kazanan Trabzonspor'un son kurbanı Osmanlıspor oldu: 0-1. Olcay Şahan'ın muhteşem golü ile kazanan bordo-mavili takım hem yükselişini sürdürdü hem de 176 hafta sonra bir ilki başardı. Ligin ikinci yarısında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 yenen bordo-mavililer, dün de Osmanlıspor'u mağlup ederek 1854 gün sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Trabzonspor, en son 2011-2012'de Şenol Güneş zamanında 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Trabzonspor'un devre arasında Beşiktaş'tan transfer ettiği Olcay, kısa sürede takıma önemli katkılar yaptı. Tecrübeli oyuncu, bordo-mavili forma altındaki ilk golünü de Osmanlıspor deplasmanında kaydererek büyük bir sevinç yaşadı. Olcay ligdeki son golünü Beşiktaş forması ile 26 Ağustos'ta oynanan Konyaspor maçında atmıştı.
GOL SORUNUNU ÇÖZDÜ
Fırtına ile çıktığı 6 maçta 1 gol atıp, 3 asist yapan Olcay, Beşiktaş ile 18 karşılaşmada 2 gol kaydedip, 2 de asist gerçekleştirmişti. Bu sezon 29 yaşındaki futbolcudan önce 230 şutta 12 gol bulan Trabzonspor, Olcay'dan sonra ise 41 şutta 8 kez fileleri sarstı. Takım her 19 şuftta bir gol bulurken, bu değer neredeyse 5 kat gerilemiş oldu.
FIRTINA'NIN SEKİZİNCİ GALİBİYETİ
Fırtına ile Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı kez karşı karşıya geldi. Dünkü sonuçla birlikte Trabzonspor'un 8, Osmanlıspor'un 6 galibiyeti oldu. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavili takım söz konusu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
4 OYUNCU SARIDA GEÇTİ
Bordo-mavili takımda Osmanlıspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Karadeniz ekibinde Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecekti. Bu 4 isim de dün kart görmedi ve cezalı duruma düşmedi.
KADROYU BOZMADI
Teknik direktör Ersun Yanal, Osmanlıspor sınavında ligdeki son 3 maçı kazanan kadroyu korudu. Tecrübeli teknik adam, yeni transfer Rodallega'yı yine kulübede oturttu. Kolombiyalı forvet, 85. dakikada oyuna girdi. 18 kişilik kadrosunu da değiştirmeyen Yanal, sakatlığı tamamen atlatan Matus Bero'yu Ankara'ya getirmesine rağmen 18 kişilik kadroya almadı.
AVRUPA İÇİN DEV BİR ADIM
Süper Lig'i ilk 5 arasında bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Fırtına, Osmanlıspor'u devirerek puanını 30'a yüksetti ve 6. sıraya çıktı. Maç öncesi 9. sırada olan Fırtına, 6. Osmanlıspor ile eşit puana (27) sahipti. 8. Bursa da Fenerbahçe ile berabere kaldı. 5. Antalya'nın ise 31 puanı var. Bugün 27 puanlı Konya ile Antalya karşılaşacak.
İLKLERİN MAÇI
Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'u yenerek, üçüncü kez bordo-mavili takımda görev yapan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez 4 maç art arda kazanmış oldu.
-Trabzonspor bu sezon üst üste 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.
-Fırtına 2010-11'den sonra ilk kez ligde ilk kez 4 maçı üst üste kazanmış oldu.
Yunus Emre SEL
GOL SORUNUNU ÇÖZDÜ
Fırtına ile çıktığı 6 maçta 1 gol atıp, 3 asist yapan Olcay, Beşiktaş ile 18 karşılaşmada 2 gol kaydedip, 2 de asist gerçekleştirmişti. Bu sezon 29 yaşındaki futbolcudan önce 230 şutta 12 gol bulan Trabzonspor, Olcay'dan sonra ise 41 şutta 8 kez fileleri sarstı. Takım her 19 şuftta bir gol bulurken, bu değer neredeyse 5 kat gerilemiş oldu.
FIRTINA'NIN SEKİZİNCİ GALİBİYETİ
Fırtına ile Osmanlıspor Spor Toto Süper Lig'de 16'ncı kez karşı karşıya geldi. Dünkü sonuçla birlikte Trabzonspor'un 8, Osmanlıspor'un 6 galibiyeti oldu. 2 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Bordo-mavili takım söz konusu maçlarda 26 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
4 OYUNCU SARIDA GEÇTİ
Bordo-mavili takımda Osmanlıspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyordu. Karadeniz ekibinde Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecekti. Bu 4 isim de dün kart görmedi ve cezalı duruma düşmedi.
KADROYU BOZMADI
Teknik direktör Ersun Yanal, Osmanlıspor sınavında ligdeki son 3 maçı kazanan kadroyu korudu. Tecrübeli teknik adam, yeni transfer Rodallega'yı yine kulübede oturttu. Kolombiyalı forvet, 85. dakikada oyuna girdi. 18 kişilik kadrosunu da değiştirmeyen Yanal, sakatlığı tamamen atlatan Matus Bero'yu Ankara'ya getirmesine rağmen 18 kişilik kadroya almadı.
AVRUPA İÇİN DEV BİR ADIM
Süper Lig'i ilk 5 arasında bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Fırtına, Osmanlıspor'u devirerek puanını 30'a yüksetti ve 6. sıraya çıktı. Maç öncesi 9. sırada olan Fırtına, 6. Osmanlıspor ile eşit puana (27) sahipti. 8. Bursa da Fenerbahçe ile berabere kaldı. 5. Antalya'nın ise 31 puanı var. Bugün 27 puanlı Konya ile Antalya karşılaşacak.
İLKLERİN MAÇI
Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'u yenerek, üçüncü kez bordo-mavili takımda görev yapan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ilk kez 4 maç art arda kazanmış oldu.
-Trabzonspor bu sezon üst üste 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrıldı.
-Fırtına 2010-11'den sonra ilk kez ligde ilk kez 4 maçı üst üste kazanmış oldu.
Yunus Emre SEL
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Trabzon şahlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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