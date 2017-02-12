Tek kelimeyle ŞAHANE
Ligin ikinci yarısında önüne geleni deviren Fırtına, başkentte de kusursuz esti. Osmanlıspor’u Olcay Şahan’ın ‘şahane’ golüyle yenen bordo-mavili ekip, Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı.
Trabzonspor fırtınası dinmiyor! Bordo- mavili ekip, Osmanlıspor'u da tek golle yenip ligde üst üste 4. zaferine ulaştı: 1-0. Karadeniz Fırtınası'nı başkentte zafere Olcay Şahan uçurdu. Yıldız futbolcu, 16. dakikada ceza sahası çaprazından mermi gibi vurarak topu çatala taktı.
İlk yarıda skor avantajını ele geçiren Trabzonspor, ikinci yarıda işi sağlama aldı; kalesini koruyup maçı kazandı. Kaptan Onur, yaptığı kurtarışlarla galibiyete büyük katkı sağladı. 176 hafta sonra 4'te 4 yapan Fırtına, ilk 5 ve Avrupa'ya gitme hedefine biraz daha yaklaştı.
İlk yarıda skor avantajını ele geçiren Trabzonspor, ikinci yarıda işi sağlama aldı; kalesini koruyup maçı kazandı. Kaptan Onur, yaptığı kurtarışlarla galibiyete büyük katkı sağladı. 176 hafta sonra 4'te 4 yapan Fırtına, ilk 5 ve Avrupa'ya gitme hedefine biraz daha yaklaştı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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