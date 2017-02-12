 Tek kelimeyle ŞAHANE – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Tek kelimeyle ŞAHANE

    Tek kelimeyle ŞAHANE

    Ligin ikinci yarısında önüne geleni deviren Fırtına, başkentte de kusursuz esti. ’u ’ın ‘şahane’ golüyle yenen bordo-mavili ekip, Avrupa hedefine bir adım daha yaklaştı.

    fırtınası dinmiyor! Bordo- mavili ekip, Osmanlıspor'u da tek golle yenip ligde üst üste 4. zaferine ulaştı: 1-0. Karadeniz Fırtınası'nı başkentte zafere Olcay Şahan uçurdu. Yıldız futbolcu, 16. dakikada ceza sahası çaprazından mermi gibi vurarak topu çatala taktı.

    İlk yarıda skor avantajını ele geçiren Trabzonspor, ikinci yarıda işi sağlama aldı; kalesini koruyup maçı kazandı. Kaptan Onur, yaptığı kurtarışlarla galibiyete büyük katkı sağladı. 176 hafta sonra 4'te 4 yapan Fırtına, ilk 5 ve Avrupa'ya gitme hedefine biraz daha yaklaştı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:56
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