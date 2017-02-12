Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı

Oyuncumuz Dame N'Doye, Osmanlıspor maçı öncesi nargile içti ve bunu sosyal medya hesabından yayınladı. pic.twitter.com/ZaWEblA2Pb — TRABZONSPORUM (@Trabzonsporum) 11 Şubat 2017

Bordo-mavili ekibin Senegalli orta saha oyuncusu N'Doye'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tartışma konusu oldu. Olcay Şahan'ın da yer aldığı görüntülerde N'Doye nargile içerken gözüküyor. Daha önce buna benzer görüntüler yurtdışındaki takım oyuncuları tarafından da paylaşmış ve kulüpleri tarafından kadro dışı bırakılmıştı.