 Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı

    Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı

    Trabzonsporlu N'Doye'nin Osmanlıspor maçı öncesi nargile içtiği görüntüler taraftardan tepki gördü.

    Bordo-mavili ekibin Senegalli orta saha oyuncusu N'Doye'nin sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler tartışma konusu oldu. Olcay Şahan'ın da yer aldığı görüntülerde N'Doye nargile içerken gözüküyor. Daha önce buna benzer görüntüler yurtdışındaki takım oyuncuları tarafından da paylaşmış ve kulüpleri tarafından kadro dışı bırakılmıştı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:45
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