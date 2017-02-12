 Olympiakos maçı için çalışacağız – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Olympiakos maçı için çalışacağız" /> Olympiakos maçı için çalışacağız" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    maçı için çalışacağız

    Olympiakos maçı için çalışacağız
    Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Rakibin son haftaların en formda takımlarından biri olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kötü bir zemin elbette istediklerimizi yapmamızı engelledi. Trabzonspor da iyi kapandı ve iyi mücadele ettiler. Ancak buna takılıp kalamayız. Önümüzde önemli bir Olympiakos karşılaşması var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:29
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