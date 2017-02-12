Olympiakos maçı için çalışacağız
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, zorlu bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi. Rakibin son haftaların en formda takımlarından biri olduğunu dile getiren tecrübeli çalıştırıcı, "Kötü bir zemin elbette istediklerimizi yapmamızı engelledi. Trabzonspor da iyi kapandı ve iyi mücadele ettiler. Ancak buna takılıp kalamayız. Önümüzde önemli bir Olympiakos karşılaşması var. Ona en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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