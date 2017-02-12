 Ndiaye geri döndü – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Ndiaye geri döndü

    Ndiaye geri döndü
    Osmanlı'da G.Birliği maçının kadrosunda 4 değişiklik yapıldı. Ara dönemde transfer edilen Bifouma, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Ndiaye de formasına kavuştu.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:30
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