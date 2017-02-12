Ndiaye geri döndü
Osmanlı'da G.Birliği maçının kadrosunda 4 değişiklik yapıldı. Ara dönemde transfer edilen Bifouma, ilk kez 11'de sahaya çıktı. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Senegalli futbolcu Ndiaye de formasına kavuştu.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:30
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Ndiaye geri döndü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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