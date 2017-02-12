Muhteşem Onur
Osmanlıspor maçında 3 net kurtarışla galibiyette pay sahibi olan kaptan Onur Kıvrak, 501 dakikadır kalesinde gol görmedi.
Bordo-mavili takımın kalecisi Onur Kıvrak dün Osmanlıspor maçında yine muhteşem bir performans sergiledi. 3 net pozisyonda kalesinde devleşen ve Osmanlıspor forvetlerine gol şansı vermeyen başarılı eldiven, golü atan Olcay Şahan kadar galibiyette pay sahibi oldu. Onur maç sonrası, "Osmanlıspor'u da yendik. Yükselişimiz devam ediyor. Mutluyuz" dedi. Karadeniz ekibi dün de olduğu gibi kalesinde duvar ördü. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavili ekip, toplamda 501 dakikadır kalesinde gol görmedi. Fırtına son olarak ligde 2. yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursa karşılaşmasının 39'uncu dakikasında gol yedi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:53
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
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