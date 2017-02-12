Muhteşem Onur

Osmanlıspor maçında 3 net kurtarışla galibiyette pay sahibi olan kaptan Onur Kıvrak, 501 dakikadır kalesinde gol görmedi.

Bordo-mavili takımın kalecisi Onur Kıvrak dün Osmanlıspor maçında yine muhteşem bir performans sergiledi. 3 net pozisyonda kalesinde devleşen ve Osmanlıspor forvetlerine gol şansı vermeyen başarılı eldiven, golü atan Olcay Şahan kadar galibiyette pay sahibi oldu. Onur maç sonrası, "Osmanlıspor'u da yendik. Yükselişimiz devam ediyor. Mutluyuz" dedi. Karadeniz ekibi dün de olduğu gibi kalesinde duvar ördü. Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 5 maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavili ekip, toplamda 501 dakikadır kalesinde gol görmedi. Fırtına son olarak ligde 2. yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursa karşılaşmasının 39'uncu dakikasında gol yedi.