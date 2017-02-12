Minik Lila’ya armağan
Aralık ayında bir bebeği dünyaya gelen Olcay Şahan, Osmanlıspor'a attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla beraber kundak sevinci yaptı. Uğur'un pasını ağlara yollayan 29 yaşındaki orta saha, minik kızı Lila'ya armağan etti. Olcay maç sonrası da tribünlere yine üçlü çektirdi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:50
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Minik Lila’ya armağan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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