 Minik Lila’ya armağan – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Minik Lila’ya armağan

    Minik Lila’ya armağan
    Aralık ayında bir bebeği dünyaya gelen , Osmanlıspor'a attığı golün ardından takım arkadaşlarıyla beraber kundak sevinci yaptı. Uğur'un pasını ağlara yollayan 29 yaşındaki orta saha, minik kızı Lila'ya armağan etti. Olcay maç sonrası da tribünlere yine üçlü çektirdi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:50
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