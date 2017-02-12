''İnsanlık dışı faul''
Osmanlı'da forma giyen eski Trabzonsporlu Aykut Demir'e maç sonrası Trabzon taraftarı tepki gösterdi. İlk yarıdaki bir pozisyonda Onazi'yi arkadan kayıp makasa alarak indiren Demir için "İnsanlık dışı faul" yorumları yapıldı. Eski futbolcularından böyle bir hareket görülmesi büyük tepki topladı. Ayrıca bu pozisyonda Aykut'a sadece sarı kart çıkarken, bordo-mavili taraftarlar da hakemin kırmızı vermemesi nedeniyle isyan ettiler.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 02:08
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
''İnsanlık dışı faul'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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