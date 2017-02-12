 ''İnsanlık dışı faul'' – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ''İnsanlık dışı faul''

    ''İnsanlık dışı faul''
    Osmanlı'da forma giyen eski Trabzonsporlu 'e maç sonrası Trabzon taraftarı tepki gösterdi. İlk yarıdaki bir pozisyonda Onazi'yi arkadan kayıp makasa alarak indiren Demir için "İnsanlık dışı faul" yorumları yapıldı. Eski futbolcularından böyle bir hareket görülmesi büyük tepki topladı. Ayrıca bu pozisyonda Aykut'a sadece sarı kart çıkarken, bordo-mavili taraftarlar da hakemin kırmızı vermemesi nedeniyle isyan ettiler.



    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 02:08
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