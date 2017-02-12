 Galibiyet sonrası çay keyfi – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Galibiyet sonrası çay keyfi

    Galibiyet sonrası çay keyfi
    Bordo-mavili futbolcuların maç sonrası zafer keyfi kameralara böyle yansıdı. Castillo, Onazi ve N'doye'un soyunma odasında çay içerken çekilen fotoğrafı sosyal medyaya düştü.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:32
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