 Ersun Yanal’dan siftah – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Ersun Yanal’dan siftah" /> Ersun Yanal’dan siftah" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ’dan siftah

    Ersun Yanal’dan siftah

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü ile 'un hocası , dün 4. kez karşılaştı.

    Söz konusu maçlarda Akçay 1 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitmişti. Yanal dün ilk kez galip geldi.

    AKÇAY FOBİSİ SONA ERDİ
    'un hocası , 5 kez ve 1 kez de kupa olmak üzere 5 maçta bordo-mavili takıma rakip oldu. Daha önce 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Akçay dün ilk kez 'a yenildi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:52
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