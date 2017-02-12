Ersun Yanal’dan siftah
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal ile Osmanlıspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay, dün 4. kez karşılaştı.
Söz konusu maçlarda Akçay 1 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitmişti. Yanal dün ilk kez galip geldi.
AKÇAY FOBİSİ SONA ERDİ
Osmanlıspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay, 5 kez Süper Lig ve 1 kez de kupa olmak üzere 5 maçta bordo-mavili takıma rakip oldu. Daha önce 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Akçay dün ilk kez Trabzonspor'a yenildi.
AKÇAY FOBİSİ SONA ERDİ
Osmanlıspor'un hocası Mustafa Reşit Akçay, 5 kez Süper Lig ve 1 kez de kupa olmak üzere 5 maçta bordo-mavili takıma rakip oldu. Daha önce 3 galibiyet ve 2 beraberlik alan Akçay dün ilk kez Trabzonspor'a yenildi.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 23:52
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Aytemiz Alanyaspor kötü gidişe 'dur' dedi
Toplam 2
Yorum
Ercan Hakem neydi öyle arkadaşlar tam bir rezalet izledik,ben bu hakem bozuntusunun notunu çok merak ediyorum.Allah dan TS çok iyide
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
bjk bu oguzhanla olmaz.daha ne kadar ısrarla bunu 11 de çıkaracak bu şenol hoca bilmiyorum.
- Oğuzhan kayboldu
Toplam 10
Yorum
Bu aylığı verme Hanğisi oynadı ki takımı kurtarsın
Ersun Yanal’dan siftah haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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