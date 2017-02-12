 Ersun Yanal oyuncularını tebrik etti – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    Ersun Yanal oyuncularını tebrik etti

    Ersun Yanal oyuncularını tebrik etti

    Süper Lig'in ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla camiasını umutlandıran Trabzonspor, son maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 5 yıllık bir aranın ardından seri yakalayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal oyuncularını tebrik etti.

    Spor Toto Süper Ligi'nin 20. haftasında deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor, 5 yıllık bir aranın ardından 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Ligin ikinci yarısında deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa ve Osmanlıspor'u 1-0, sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 mağlup eden ve üst üste 4 maç kazanma başarısı gösteren bordo-mavililer, son maçında Osmanlıspor'u yenerek ligde 176 hafta sonra art arda 4 müsabakadan galibiyetle ayrılma sevinci yaşadı.

    Trabzonspor, en son 2011-2012'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 17. haftasında sahasında Orduspor'u 4-1, 18. haftasında yine sahasında Manisaspor'u 2-1, 19. haftasında o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) deplasmanda 2-0 ve 20. haftasında evinde Samsunspor'u 4-0 yenerek 12 puan toplama başarısı göstermişti.

    Yanal, oyuncularını tek tek tebrik etti

    Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osamlıspor galibiyetinin ardından bordo-mavili takımın başında ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Mücadelelerinden dolayı ve 5 yıllık özleme son veren oyuncularını soyunma odasında tek tek tebrik eden deneyimli teknik adam, ilk olarak 2007-2008'in 11. haftasında göreve getirilmiş ve sezonu tamamlanmasıyla 2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar da takımı çalıştırmıştı.2014-2015'in 10. haftasında ikinci kez takımın başına geçen Yanal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmıştı. Daha önce bordo-mavili takım ile üst üste 3 maç kazanma başarası gösteren Ersun Yanal, üçüncü kez takımın başına gelmesinin ardından ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 13:43
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