Ersun Yanal oyuncularını tebrik etti
Süper Lig'in ikinci yarısında ortaya koyduğu performansla camiasını umutlandıran Trabzonspor, son maçında deplasmanda Osmanlıspor'u 1-0 mağlup ederek 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. 5 yıllık bir aranın ardından seri yakalayan bordo-mavililerde Teknik Direktör Ersun Yanal oyuncularını tebrik etti.
Trabzonspor, en son 2011-2012'de 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 17. haftasında sahasında Orduspor'u 4-1, 18. haftasında yine sahasında Manisaspor'u 2-1, 19. haftasında o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) deplasmanda 2-0 ve 20. haftasında evinde Samsunspor'u 4-0 yenerek 12 puan toplama başarısı göstermişti.
Yanal, oyuncularını tek tek tebrik etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Osamlıspor galibiyetinin ardından bordo-mavili takımın başında ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı. Mücadelelerinden dolayı ve 5 yıllık özleme son veren oyuncularını soyunma odasında tek tek tebrik eden deneyimli teknik adam, ilk olarak 2007-2008'in 11. haftasında göreve getirilmiş ve sezonu tamamlanmasıyla 2008-2009 sezonunun 29. haftasına kadar da takımı çalıştırmıştı.2014-2015'in 10. haftasında ikinci kez takımın başına geçen Yanal, sezon sonuna kadar takımı çalıştırmıştı. Daha önce bordo-mavili takım ile üst üste 3 maç kazanma başarası gösteren Ersun Yanal, üçüncü kez takımın başına gelmesinin ardından ilk kez 4 maçlık galibiyet serisi yakaladı.
- 12 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 13:43
- Yasin krallar arasında
Toplam 2
Yorum
engin ya şunu gözünü seveyim şişirmeyin attığı gollere bakın hepsi boş kale. coğu pozisyonu bencilce harcıyor. böyle futbolcu olmaz
- Tren kaçıyor!
Toplam 20
Yorum
Ş.Atalay 10 kişi kalmış takıma karşı Volkan ve Ozan'ı oyuna almanın mantığını hoca bize açıklasa da, biz de oyun dehasına alkış yollasak!
- Van Persie'ye bir maç indirim
Toplam 2
Yorum
ahmet rvp saldırdı sahaya rvp atladı akreditasyon kartını rvp taktı kajer in bogazını rvp sıktı aslında rvp ye 10maç ceza verilmeli çok komiksiniz
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