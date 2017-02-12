Durica yine aynı!

Karadeniz ekibinin defanstaki sigortası Durica, yine görevini layıkıyla yaptı. Slovak stoper, Osmanlıspor ataklarında zamanlaması ve tecrübesiyle rakip forvetlere geçit vermedi ve tam puan aldı. Durica, bordo-mavili takımın bütün maçlarında (24) görev aldı ve bunların 23'üne ilk 11 başladı.