 Durica yine aynı! – Fotomaç – 12 Şubat 2017 Durica yine aynı!" /> Durica yine aynı!" />
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    yine aynı!

    Durica yine aynı!
    Karadeniz ekibinin defanstaki sigortası Durica, yine görevini layıkıyla yaptı. Slovak stoper, Osmanlıspor ataklarında zamanlaması ve tecrübesiyle rakip forvetlere geçit vermedi ve tam puan aldı. Durica, bordo-mavili takımın bütün maçlarında (24) görev aldı ve bunların 23'üne ilk 11 başladı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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