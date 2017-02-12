 ‘Benim için şans’ – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ‘Benim için şans’

    ‘Benim için şans’
    Trabzon'un Kolombiyalı'sı Castillo, ülkesinde çıkan mini röportajında Trabzonspor'un kendi gelişimi için çok büyük bir şans olduğunu vurguladı. Castillo, yapılan transferlerden sonra takımın daha da motive olduğunu belirtip, "Coşkulu bir taraftarımız var. Şehir bizden başarı istiyor" dedi.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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