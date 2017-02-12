‘Benim için şans’

Trabzon'un Kolombiyalı'sı Castillo, ülkesinde çıkan mini röportajında Trabzonspor'un kendi gelişimi için çok büyük bir şans olduğunu vurguladı. Castillo, yapılan transferlerden sonra takımın daha da motive olduğunu belirtip, "Coşkulu bir taraftarımız var. Şehir bizden başarı istiyor" dedi.