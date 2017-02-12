 ‘2-3 olurdu’ – Fotomaç – 12 Şubat 2017
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    12 Şubat 2017, Pazar
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    ‘2-3 olurdu’

    ‘2-3 olurdu’
    , kötü zeminde güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi. Genç futbolcu, "Zemin nedeniyle istediğimiz futbolu sergileyemedik. 1 gol değil 2 hatta 3 bile olabilirdi ama olamadı. İnşallah serimizin devamı gelir" ifadelerini kullandı.
    1. 12 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 23:31
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