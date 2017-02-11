Zor ama kazanacağız

Teknik direktör Ersun Yanal, Ankara deplasmanının zor geçeceğinin farkında olduklarını belirterek, "Bunun bilincinde olarak maça hazırlandık. Keyfimiz ve neşemiz yerinde, şu an sadece galibiyet istiyoruz" dedi.

Türkiye Kupası maçları nedeniyle lige verilen arada oyuncularıyla daha yakın ilişkiler kuran tecrübeli teknik adam, yakalanan olumlu havanın sezon sonuna kadar sürmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Yanal, ligde adım adım üst sıralara doğru tırmanışa geçeceklerini de ifade ederek, "Son haftalarda aldığımız güzel sonuçlar aslında var olan potansiyelimizin daha da gün yüzüne çıkmasını sağladı. Osmanlıspor maçı da çıkışımızın devamı noktasında çok kritik bir mücadele olacak. Zor olacağını biliyoruz ancak bunu başaracak gücümüz var" diye konuştu.



SİFTAH VAKTİ

Bordo-mavili ekibin teknik direktörü Ersun Yanal ile Osmanlıspor'un hocası Mustafa Akçay, bugüne kadar 3 kez karşılaştı. Söz konusu maçlarda Akçay 1 galibiyet alırken, 2 maç berabere bitti. Yanal bugün ilk kez kazanmak istiyor.