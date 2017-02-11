 Yönetimden jest – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Yönetimden jest

    Yönetimden jest

    Yönetim, Osmanlıspor maçı öncesi oyuncuların alacaklarının önemli bir bölümünü daha ödedi.

    Yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan bu ödeme bordo-mavili futbolcuların keyfini daha da artırırken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, oyunculara Osmanlıspor maçının mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi. da "Yönetim bizi mutlu ediyor biz de kazanarak onları mutlu edelim" diye konuştu.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:44
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