Yönetimden jest
Yönetim, Osmanlıspor maçı öncesi oyuncuların alacaklarının önemli bir bölümünü daha ödedi.
Yaklaşık 5 milyon TL'yi bulan bu ödeme bordo-mavili futbolcuların keyfini daha da artırırken, Asbaşkan Ahmet Çubukçu, oyunculara Osmanlıspor maçının mutlaka kazanılması gerektiğini söyledi. Ersun Yanal da "Yönetim bizi mutlu ediyor biz de kazanarak onları mutlu edelim" diye konuştu.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:44
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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