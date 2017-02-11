 Yenilmiyor – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Yenilmiyor

    Yenilmiyor
    Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, dört kez Süper Lig ve bir kez de kupa olmak üzere 5 maçta bordo-mavili takıma rakip oldu. Söz konusu maçlarda Akçay'ın başında olduğu takımlar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti, hiç yenilmedi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:43
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