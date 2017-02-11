Ver Mehmet’i al Torje’yi
Kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici için Rusya'dan sürpriz bir teklif geldi.
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılmak isteyen Terek Grozny, bordo-mavili ekibe daha önce Konya ve Osmanlı formaları giyen 27 yaşındaki orta saha Gabriel Torje'yi vererek Ekici'yi istedi. Ekici kabul ederse bu transfer gerçekleşecek. Rumen orta saha daha önce Konya'da 37 maçta 6 gol, Osmanlı'da 28 karşılaşmada 3 gol atmıştı. Rusya'da transfer dönemi 25 Şubat'ta biteceği için Ekici hemen Rusya'ya gidebilir ama Torje ise sezon sonu gelebilir.
MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSMİ
Gabriel Torje, kariyeri boyunca 339 maça çıktı ve rakip fileleri 39 kez sarstı, ayrıca 45 de asist yaptı. Romanya Milli Takımı formasını 54 maçta terleten ve rakip fileleri 11 kez sarsan 1.67 boyundaki futbolcunun kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Torje'nin yeniden Türkiye'de forma giymek istediği belirtiliyor. Bu konuda her şey Mehmet Ekici'ye bağlı gelişecek.
MİLLİ TAKIMIN DEĞİŞMEZ İSMİ
Gabriel Torje, kariyeri boyunca 339 maça çıktı ve rakip fileleri 39 kez sarstı, ayrıca 45 de asist yaptı. Romanya Milli Takımı formasını 54 maçta terleten ve rakip fileleri 11 kez sarsan 1.67 boyundaki futbolcunun kulübü ile 2019'a kadar sözleşmesi bulunuyor. Torje'nin yeniden Türkiye'de forma giymek istediği belirtiliyor. Bu konuda her şey Mehmet Ekici'ye bağlı gelişecek.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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