 Sheidaev Zilina’da – Fotomaç – 11 Şubat 2017 Sheidaev ’da" /> Sheidaev ’da" />
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Sheidaev Zilina’da
    Sezon başında büyük umutlarla Zenit'ten alınan Sheidaev, 1.5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiralandı. Azeri forvet, eşyalarını topladıktan sonra bu ülkeye gitti. Bordo-mavililerin Sheidaev'in performansını çok yakından izleyeceği belirtildi. Trabzonspor forması ile bu sezon 1 Süper Lig ve 2 kupa maçında toplam 82 dakika görev alan Sheidaev, 1 gol attı.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:51
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