Sezon başında büyük umutlarla Zenit'ten alınan Sheidaev, 1.5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiralandı. Azeri forvet, eşyalarını topladıktan sonra bu ülkeye gitti. Bordo-mavililerin Sheidaev'in performansını çok yakından izleyeceği belirtildi. Trabzonspor forması ile bu sezon 1 Süper Lig ve 2 kupa maçında toplam 82 dakika görev alan Sheidaev, 1 gol attı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:51
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Sheidaev Zilina’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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