Sheidaev Zilina’da

Sezon başında büyük umutlarla Zenit'ten alınan Sheidaev, 1.5 yıllığına Slovakya'nın Zilina takımına kiralandı. Azeri forvet, eşyalarını topladıktan sonra bu ülkeye gitti. Bordo-mavililerin Sheidaev'in performansını çok yakından izleyeceği belirtildi. Trabzonspor forması ile bu sezon 1 Süper Lig ve 2 kupa maçında toplam 82 dakika görev alan Sheidaev, 1 gol attı.