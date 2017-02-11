Rehavet uyarısı

Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında oynadıkları 3 maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak, bunu devam ettirmeleri gerektiğini anlattı. Çubukçu, "En önemlisi Osmanlıspor karşılaşmasında 3 maç kazandık diye havaya girmememiz gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle bakıyoruz" diye konuştu.