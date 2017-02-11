 Rehavet uyarısı – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    Rehavet uyarısı

    Rehavet uyarısı
    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında oynadıkları 3 maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak, bunu devam ettirmeleri gerektiğini anlattı. Çubukçu, "En önemlisi Osmanlıspor karşılaşmasında 3 maç kazandık diye havaya girmememiz gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle bakıyoruz" diye konuştu.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:39
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