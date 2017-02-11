Rehavet uyarısı
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısında oynadıkları 3 maçı da kazanarak iyi bir çıkış yakaladıklarını ancak, bunu devam ettirmeleri gerektiğini anlattı. Çubukçu, "En önemlisi Osmanlıspor karşılaşmasında 3 maç kazandık diye havaya girmememiz gerekiyor. Her maça aynı ciddiyetle bakıyoruz" diye konuştu.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:39
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 3
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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