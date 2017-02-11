Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı
Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Osmanlıspor'la karşılaşacak Trabzonspor'un futbolcusunun nargile içtiği görüntüler taraftardan tepki gördü.
Oyuncumuz Dame N'Doye, Osmanlıspor maçı öncesi nargile içti ve bunu sosyal medya hesabından yayınladı. pic.twitter.com/ZaWEblA2Pb— TRABZONSPORUM (@Trabzonsporum) 11 Şubat 2017
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 13:12
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Toplam 10
Yorum
Beşiktaş bu haber şaka olmalı baktığımızda sanki bu işten en zararlı çıkan beşiktaş olmasına rağmen güldürecek iddia rvp 7 ay yemesi gerekiyordu ?
- Igor Tudor yedekte
Toplam 10
Yorum
Aslan Ayrıca bu sezon sonuna kadar muslera hariç kimseyle sözleşme uzatmayın şampiyon olamazlarsa gideni tutmayın öyle 3-5 milyon vermeyin
- Igor Tudor yedekte
Toplam 10
Yorum
aslan Karabük ten ne maaş alıyorsa iki katını verin adam gelir 500 alıyorsa adama 2 -3 milyon önerip para saçmayın hedefi olan bir kulübe geliyor
Osmanlıspor maçı öncesi bunu yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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