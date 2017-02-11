Kadroyu bozmayacak

Bordo-mavili takımda teknik direktör Ersun Yanal'ın, ligde son 3 maçı kazanan 11'ini koruyacağı öğrenildi.

Kadro istikrarını yakalayan Trabzonspor'da deneyimli teknik adamın devre arası takıma katılan forvet oyuncusu Hugo Rodallega'yı, Dame N'Doye'un yükselen performansı nedeniyle yedek soyunduracağı, ayrıca ameliyat olduktan sonra tedavi sürecini tamamlayan ve takımla birlikte çalışan Matus Bero'ya da Osmanlıspor maçının 18 kişilik kadrosunda yer verebileceği kaydedildi. Rodallega ikinci yarıda oynayacak.