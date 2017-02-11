''Gelecek sezonun takımını kuruyoruz''

Yanal, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ligin ikinci bölümünde takım olma yolunda hem saha dışında hem de saha içinde ortaya koydukları performansın devam ettiğini dile getirdi.

Sezonun ikinci devresinde 4'te 4 yaptıklarına dikkati çeken Yanal, "Önümüzdeki sezonun takımını kurmak için olukça ciddi bir performans yapıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. İyi mücadele eden bir takımız." dedi.

Yanal, maçın ilk 45-50 dakikalık bölümünde iyi performans ortaya koyduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu bölümde oyunu istediği gibi oynayan bir Trabzonspor vardı. Ancak son 20 dakikada ortaya koymak istediğimiz oyunun dışında bir Trabzonspor vardı. Hem oyuncularımızın öndeki etkisizliği, hem de gereksiz arkaya yaslanarak rakip takıma özellikle üçüncü bölgede verdiğimiz alan bizi oldukça zor durumlara düşürdü. Bu olmaması gereken bir durum. Bunu düzeltmek için çalışmamız gerekiyor. Aramıza katılan oyuncuların takıma çok hızlı katkısından dolayı ayrıca mutluyuz."



OSMANLISPOR CEPHESİ

Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay ise iyi oynadıklarını ancak puan olarak bunun karşılığını alamadıklarını belirtti.

Erken gol yemelerinin ilk yarıda reflekslerini biraz düşürdüğünü anlatan Akçay, "İkinci yarı müsabakadaki etkinliğimiz ve gücümüz yükseldi. Ancak üç direğinin arasını bulamadığımız için skor bizim aleyhimize ve 3 puan Trabzonspor hanesine yazıldı." diye konuştu.

Oyuncularını ortaya koydukları mücadeleden dolayı kutlayan Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aşağı yukarı 1,5 aydan beri büyük bir gayret ve efor sarf ediyor olmamıza rağmen puan olarak hak ettiklerimizi alamadığımızı düşünüyoruz ancak Allah'ın bu takdiri bir gün başka bir şekilde tecelli edecektir. Biz de çalışmayı sürdüreceğiz. Şans faktörü hazırlıklı beyinden yanadır. Almanların atasözüdür bu. Hem şansı hem de takdiri tarafımıza çevirmeye çalışacağız."

Akçay, geçen sezon da bir düşüş dönemi yaşadıklarını ancak daha sonra çok önemli noktalara geldiklerini vurgulayarak, "Bu süreç içinde çok kötü futbol yok. Oyuncu arkadaşlarımızla yaptığımız toplantılarda istatistiklere baktığımızda ortaya çok karamsar bir durum çıkmıyor ama puan olarak 'evet.' Bunun oyuncular üzerinde yaratacağı psikolojiyi önlemeye çalışmak lazım. Daha fazla çalışmak zorundayız. Kendimiz bazı şeyleri kabul ederek aşağıya doğru gidersek, o zaman sıkıntı hem bizim hem de oyuncularımız için daha fazla olacaktır." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda Olympiakos ile deplasmanda oynayacakları maçla ilgili ise şu değerlendirmede bulundu:

"Olympiakos kompakt yapıda oynayan bir takım. Teknik olarak zayıf ancak hızlı oyunculara sahip ve saldırgan bir futbol oynuyor. Özellikle kendi sahasındaki eylemleri alan sıkıştırmaya yönelik. Eğer oralardan çıkabilirsek, 'çıkarız' gibi geliyor bana. Eğer o baskılardan çıkarsak Olympiakos'a çok büyük sorunlar yaratabiliriz. Bizim hızlı oyuncularımızla deplasmanda gol atmamız gerekiyor."

Sakatlığı bulunan Umar'ın durumuyla ilgili de bilgi veren Akçay, Nijeryalı futbolcunun ameliyat edilip edilmeyeceğine 1-2 gün içinde karar verileceğini kaydetti.