 Burak’ı da çağırdı – Fotomaç – 11 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Şubat 2017, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    Burak’ı da çağırdı

    Burak’ı da çağırdı

    , 'un önümüzdeki yılki kadrosu için çalışıyor...

    Önceki gün Sosa'ya "Bizim takıma gel" diyen Olcay'ın İnstagram'dan yaptığı yayına katılan , "Havalar nasıl" diye sordu. Burak, "Sen de olsan daha güzel olur" diyerek ona da teklif yapan Olcay'a, "Maçını izlemeye gelirim" karşılığını verdi.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Burak’ı da çağırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.