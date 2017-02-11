Burak’ı da çağırdı
Olcay Şahan, Trabzonspor'un önümüzdeki yılki kadrosu için çalışıyor...
Önceki gün Sosa'ya "Bizim takıma gel" diyen Olcay'ın İnstagram'dan yaptığı yayına katılan Burak Yılmaz, "Havalar nasıl" diye sordu. Burak, "Sen de olsan daha güzel olur" diyerek ona da teklif yapan Olcay'a, "Maçını izlemeye gelirim" karşılığını verdi.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:47
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FOTOMAÇ GÜNDEM
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
Burak’ı da çağırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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