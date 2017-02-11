6 puanlık maç
27 puanla 9. sırada olan Fırtına, aynı puanda olmasına rağmen averajla 6. olan rakibini yenerse ilk 5 yolunda dev bir adım atacak. Ayrıca 4 yıl sonra ilk kez art arda 4 maçta galip gelmiş olacak.
Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında bugün deplasmanda Osmanlıspor ile karşılaşacak. Fırtına için bu karşılaşma kritik öneme sahip. Ligin ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 yenen bordo-mavililer, Osmanlıspor'u da mağlup ederek hem 176 hafta sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı hem de ligde üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor. Trabzonspor, en son 2011-2012'de Şenol Güneş zamanında 4 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. Bordo-mavili ekip, söz konusu sezonun 17. haftasında sahasında Orduspor'u 4-1, 18. haftasında yine sahasında Manisaspor'u 2-1, 19. haftasında o dönemdeki adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u (Medipol Başakşehir) deplasmanda 2-0 ve 20. haftasında evinde Samsunspor'u 4-0 yenerek 12 puan toplamıştı.
BİR TAŞTA BİRKAÇ KUŞ
Ligi ilk 5 arasında bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Fırtına, Osmanlıspor'u devirirse puanını 30'a yükseltecek. Averajla 9. sırada olan Fırtına; 8. Bursa, 7. Konya ve 6. Osmanlı ile eşit puana (27) sahip. 5. Antalya'nın ise 31 puanı var. Bu arada Bursa, Fenerbahçe ile Konya ise Antalya ile karşılaşacak. Rakipler birbirleriyle oynayacağı için kesin kayıp yaşayacak. Bordo-mavili takım bu karşılaşmayı kazanırsa ilk 5 yolunda önemli bir adım atmış olacak.
21 FUTBOLCU YER ALDI
Trabzonspor'un Ankara kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Kafilede kaptan Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye yer aldı. Sakatlığı bulunan kaleci Furkan Taş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Zilina'ya kiralanan Sheidaev ve U19 Milli Takımı'nda bulunan Abdülkadir Ömür Ankara'ya götürülmedi.
LİGDE 16. RANDEVU
Trabzonspor ile Osmanlıspor bugün Osmanlı Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 16'ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta Trabzonspor'un 7, Osmanlıspor'un 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
İLKLERİN KARŞILAŞMASI
-Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'u yenmesi halinde, üçüncü kez bordomavili takımda görev yapan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde de ilk kez 4 maç art arda kazanmış olacak.
-Trabzonspor ayrıca, Osmanlıspor'u yenerse bu sezon üst üste 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrılacak.
-Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol kaydeden Rodallega bugün gol siftahı yapabilir.
BİR TAŞTA BİRKAÇ KUŞ
Ligi ilk 5 arasında bitirerek Avrupa kupalarına katılmanın hesaplarını yapan Fırtına, Osmanlıspor'u devirirse puanını 30'a yükseltecek. Averajla 9. sırada olan Fırtına; 8. Bursa, 7. Konya ve 6. Osmanlı ile eşit puana (27) sahip. 5. Antalya'nın ise 31 puanı var. Bu arada Bursa, Fenerbahçe ile Konya ise Antalya ile karşılaşacak. Rakipler birbirleriyle oynayacağı için kesin kayıp yaşayacak. Bordo-mavili takım bu karşılaşmayı kazanırsa ilk 5 yolunda önemli bir adım atmış olacak.
21 FUTBOLCU YER ALDI
Trabzonspor'un Ankara kafilesinde 21 futbolcu yer aldı. Kafilede kaptan Onur, Esteban, Uğurcan, Zeki, Pereira, Uğur Demirok, Durica, Mas, İbanez, Medjani, Mustafa Akbaş, Aytaç, Okay, Onazi, Yusuf Erdoğan, Yusuf Yazıcı, Olcay, Bero, Castillo, Rodallega ve N'doye yer aldı. Sakatlığı bulunan kaleci Furkan Taş'ın yanı sıra kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici, Zilina'ya kiralanan Sheidaev ve U19 Milli Takımı'nda bulunan Abdülkadir Ömür Ankara'ya götürülmedi.
LİGDE 16. RANDEVU
Trabzonspor ile Osmanlıspor bugün Osmanlı Stadı'nda oynayacakları maçla birlikte ligde 16'ncı kez karşı karşıya gelecek. Ligde iki takım arasında bugüne kadar oynanan 15 maçta Trabzonspor'un 7, Osmanlıspor'un 6 galibiyeti bulunuyor. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Trabzonspor söz konusu maçlarda 25 gol atarken, kalesinde 17 gol gördü.
İLKLERİN KARŞILAŞMASI
-Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'u yenmesi halinde, üçüncü kez bordomavili takımda görev yapan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde de ilk kez 4 maç art arda kazanmış olacak.
-Trabzonspor ayrıca, Osmanlıspor'u yenerse bu sezon üst üste 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrılacak.
-Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol kaydeden Rodallega bugün gol siftahı yapabilir.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 01:54
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Yorum
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
6 puanlık maç haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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