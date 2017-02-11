4 oyuncu sınırda
Bordo-mavili takımda Osmanlıspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Karadeniz ekibinde Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal, sınırda olanları kart konusunda uyarmıştı.
- 11 Şubat 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 22:46
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bjk Dick Advocaat 'a bak sen cokk belli etdin
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HUS KARABUK HALKI FEVKALADE MISAFIRPERVERDIR.YAPANLAR BIR AVUC INSANLIKTAN UZAK ZIBIDIDIR.KAZANDIGINIZ MACIN ZEVKINI BILE KUTLUYAMIYORSUNUZ.
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Mustafa Duran Galatasaray da aldığı paranının tamamını hakkını vererek kazanıyor helal olsun MUSLERA..
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