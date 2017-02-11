 4 oyuncu sınırda – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    4 oyuncu sınırda

    4 oyuncu sınırda
    Bordo-mavili takımda Osmanlıspor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Karadeniz ekibinde Onur, Uğur, Aytaç ve N'Doye, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Teknik direktör Ersun Yanal, sınırda olanları kart konusunda uyarmıştı.
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:46
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