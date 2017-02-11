 ''2010-11 havası var'' – Fotomaç – 11 Şubat 2017
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    11 Şubat 2017, Cumartesi
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    ''2010-11 havası var''

    ''2010-11 havası var''

    “Takımda herkes birbirini kardeşi gibi görüyor. Bu havayı en son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2010-11’de görmüştüm”

    Kaptan , takımın içerisindeki olumlu havayla ilgili olarak, "En son 2010-11 sezonunda bu denli olumlu bir hava vardı. Gerçekten arkadaşlığımız üst seviyede ve bunun sahaya yansıması olan galibiyetleri de almamız bizi daha da motive ediyor" dedi. Onur, yaşadıkları çıkışın tesadüf olmadığını da ifade ederek, "Takımda herkes birbirini kardeşi gibi görüyor. Burada yerli veya yabancı ayrımı yok. Uzun zamandır bu takımdayım ve bu havayı en son şampiyonluğumuzu yaşadığımız 2010-11'de görmüştüm" diye konuştu.



    ONLAR DA GÖRÜYOR
    Onur şöyle devam etti: "Kendimi Trabzon'a ait hissediyorum. Takım arkadaşlarıma her fırsatta bu şehrin futbola olan bağlılığını hatırlatıyorum. Onlar da zamanla bunun farkına varıyor."

    KALEDE DUVAR ÖRDÜLER
    Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda oynadığı son 4 maçı gol yemeden tamamlayan bordo-mavili ekip, toplamda 411 dakikadır kalesinde gol görmedi. Fırtına son olarak ligde 2. yarının ilk maçında 2-1 kazandığı Bursa karşılaşmasının 39'uncu dakikasında gol yedi.


    Yunus Emre SEL
    1. 11 Şubat 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:54
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