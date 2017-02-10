Zor ama kazanırız
Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.
Çubukçu, "Osmanlıspor, son haftalarda iyi sonuçlar alamasa da güçlü bir rakip. Zorlu bir maç olacak. İkinci yarıda iyi sonuçlar alıyoruz. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Takımımıza ve golcülerimize güveniyoruz. Yeni transferimiz hemen uyum sağladı" diye konuştu.
4'TE 4 OLSUN ÇIKIŞ SÜRSÜN
Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla tamamlamasının ardından ikinci yarıya yaptığı takviyelerle başlayan bordo-mavili takım oynadığı son 3 maçta 9 puan topladı. Ersun Yanal ve öğrencileri, deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçını da kazanarak 4'te 4 ile 12 puana ulaşarak süreci taçlandırmak istiyor.
4'TE 4 OLSUN ÇIKIŞ SÜRSÜN
Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla tamamlamasının ardından ikinci yarıya yaptığı takviyelerle başlayan bordo-mavili takım oynadığı son 3 maçta 9 puan topladı. Ersun Yanal ve öğrencileri, deplasmanda oynayacakları Osmanlıspor maçını da kazanarak 4'te 4 ile 12 puana ulaşarak süreci taçlandırmak istiyor.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:42
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GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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