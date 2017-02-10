 Zor ama kazanırız – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Zor ama kazanırız

    Zor ama kazanırız

    Asbaşkan Ahmet Çubukçu, ligin ikinci yarısına iyi başladıklarını ve bunu sürdürmek istediklerini söyledi.

    Çubukçu, "Osmanlıspor, son haftalarda iyi sonuçlar alamasa da güçlü bir rakip. Zorlu bir maç olacak. İkinci yarıda iyi sonuçlar alıyoruz. Bu çıkışımızı sürdürmek istiyoruz. Takımımıza ve golcülerimize güveniyoruz. Yeni transferimiz hemen uyum sağladı" diye konuştu.

    4'TE 4 OLSUN ÇIKIŞ SÜRSÜN
    Süper Lig'in ilk yarısını 18 puanla tamamlamasının ardından ikinci yarıya yaptığı takviyelerle başlayan bordo-mavili takım oynadığı son 3 maçta 9 puan topladı. ve öğrencileri, deplasmanda oynayacakları maçını da kazanarak 4'te 4 ile 12 puana ulaşarak süreci taçlandırmak istiyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:42
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