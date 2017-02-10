 Yanal siftah istiyor – Fotomaç – 10 Şubat 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Yanal siftah istiyor

    Yanal siftah istiyor

    Bordo-mavili takımın teknik direktörü ile Teknik Direktörü Mustafa Akçay, bugüne kadar 3 kez karşılaştı.

    Söz konusu maçlarda Akçay 1 galibiyet alırken, 2 maç ise berabere bitti. Akçay'a karşı galibiyeti bulunmayan Yanal, yarınki karşılaşmada siftah istiyor.

    AKÇAY KAYBETMİYOR
    Teknik Direktörü , dört kez Süper Lig ve bir kez de kupa olmak üzere 5 maçta bordomavili takıma rakip oldu. Söz konusu maçlarda Akçay'ın başında olduğu takımlar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, Akçay'a karşı hiç galibiyet alamadı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:56
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Yanal siftah istiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.