Yanal siftah istiyor
Bordo-mavili takımın teknik direktörü Ersun Yanal ile Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay, bugüne kadar 3 kez karşılaştı.
Söz konusu maçlarda Akçay 1 galibiyet alırken, 2 maç ise berabere bitti. Akçay'a karşı galibiyeti bulunmayan Yanal, yarınki karşılaşmada siftah istiyor.
AKÇAY KAYBETMİYOR
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, dört kez Süper Lig ve bir kez de kupa olmak üzere 5 maçta bordomavili takıma rakip oldu. Söz konusu maçlarda Akçay'ın başında olduğu takımlar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, Akçay'a karşı hiç galibiyet alamadı.
AKÇAY KAYBETMİYOR
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, dört kez Süper Lig ve bir kez de kupa olmak üzere 5 maçta bordomavili takıma rakip oldu. Söz konusu maçlarda Akçay'ın başında olduğu takımlar 3 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Karadeniz ekibi, Akçay'a karşı hiç galibiyet alamadı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:56
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