Trabzonspor, başkent deplasmanında

Ligin ikinci bölümünde deplasmanda Bursaspor'u 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, kendi sahasında ise Gaziantepspor'u 4-0 yenen bordo-mavililer, Osmanlıspor'u da mağlup ederek hem 176 hafta sonra art arda 4 maçtan galibiyetle ayrılmayı hem de ligde üst sıralara doğru tırmanmayı hedefliyor.

Karadeniz ekibi, Osmanlıspor'u yenmesi halinde, üçüncü kez bordo-mavili takımda görev yapan teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde de ilk kez 4 maç art arda kazanmış olacak.

Trabzonspor ayrıca, Osmanlıspor'u yenerse bu sezon üst üste 3. deplasman maçından da galibiyetle ayrılacak.

Osmanlı Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Alper Ulusoy yönetecek.

Karadeniz ekibinde zorlu maç öncesi eksik oyuncu bulunmuyor.

Bordo-mavili takımda Onur Recep Kıvrak, Uğur Demirok, Aytaç Kara ve Dame N'Doye olmak üzere 4 oyuncu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu futbolcular, yarınki maçta da kart görmeleri durumunda ligin 21. haftasında Aytemiz Alanyaspor'a karşı forma giyemeyecek.

- Sheidaev, Zilina'ya kiralanıyor

Trabzonspor'un sezon başında 4 yıllık anlaşmaya vardığı 20 yaşındaki forvet oyuncusu Ramil Sheidaev, Slovakya'nın Zilina takımına kiralanıyor.

Bordo-mavili takımda bu sezon 1 lig ve 2 kupa maçında 88 dakika görev yaparak 1 gol atan futbolcunun, bugün Slovakya ekibi ile görüşmek üzere Trabzon'dan ayrılacağı belirtildi.

Sheidaev'in görüşmelerin ardından Slovakya ekibi ile 1,5 yıllığına kiralık olarak sözleşme yapmasının beklendiği kaydedildi.