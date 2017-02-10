TIR Bafra’da
TS Club Mobil Mağazası, en beğenilen ürünleriyle Bafra'da hizmet vermeye başladı. TS Club Mobil Mağazası Trabzonspor aşkını herkes yaşasın diye taraftarın ayağına kadar gidiyor. TIR iki gün boyunca Yeni Kent Merkezi'nde bulunacak. Taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:38
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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