 TIR Bafra’da – Fotomaç – 10 Şubat 2017 Bafra’da" /> Bafra’da" />
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    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    TIR ’da

    TIR Bafra’da
    , en beğenilen ürünleriyle 'da hizmet vermeye başladı. TS Club Mobil Mağazası aşkını herkes yaşasın diye taraftarın ayağına kadar gidiyor. TIR iki gün boyunca Yeni Kent Merkezi'nde bulunacak. Taraftarın yoğun ilgisi bekleniyor.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:38
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