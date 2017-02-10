Sosa’ya canlı teklif
Bordo-mavililerin yeni transferlerinden Olcay Şahan'dan eski takım arkadaşı Sosa'ya transfer teklifi...
Şahan'ın İnstagram'dan yaptığı canlı yayına Jose Sosa da katıldı. Milan'ın yıldızı Sosa, "Merhaba" diyerek canlı yayına mesaj gönderdi. Sosa'ya cevap veren 29 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor'a gel, çok güzel bir takım" ifadelerini kullandı. Sosa ise Şahan'a cevap vermedi.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 01:21
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Sosa’ya canlı teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.