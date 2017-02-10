 Sosa’ya canlı teklif – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Sosa’ya canlı teklif

    Sosa’ya canlı teklif

    Bordo-mavililerin yeni transferlerinden 'dan eski takım arkadaşı Sosa'ya transfer teklifi...

    Şahan'ın İnstagram'dan yaptığı canlı yayına Jose Sosa da katıldı. Milan'ın yıldızı Sosa, "Merhaba" diyerek canlı yayına mesaj gönderdi. Sosa'ya cevap veren 29 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor'a gel, çok güzel bir takım" ifadelerini kullandı. Sosa ise Şahan'a cevap vermedi.

    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 01:21
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