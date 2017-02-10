Mehmetçik için mesaj

Fırtına, EL Bab'da şehit düşen ve yaralanan askerler için mesaj yayınladı: "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da görevde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz."