Mehmetçik için mesaj
Fırtına, EL Bab'da şehit düşen ve yaralanan askerler için mesaj yayınladı: "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da görevde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz."
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:41
FOTOMAÇ GÜNDEM
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Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
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Toplam 23
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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