 Mehmetçik için mesaj – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    Mehmetçik için mesaj

    Mehmetçik için mesaj
    Fırtına, EL Bab'da şehit düşen ve yaralanan askerler için mesaj yayınladı: "Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, El Bab'da görevde bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yapılan hain saldırıda şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet; Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyoruz."
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:41
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