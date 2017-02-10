 Kardaş sürprizi – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
    OYUN ENGLISH

    Kardaş sürprizi

    Kardaş sürprizi
    'un bir transferi daha bitirdiği ortaya çıktı. Yönetimin, 'dan 'ı aldığı belirtildi. 18 yaşındaki stoperin transfer döneminin son günlerinde alındığı bildirildi. 1.95'lik boyuyla dikkat çeken oyuncu, bordo-mavililerin TFF'ye gönderdiği kadro listesinde de yer aldı.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:40
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