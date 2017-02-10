Kardaş sürprizi
Trabzonspor'un bir transferi daha bitirdiği ortaya çıktı. Yönetimin, Pendikspor'dan Ayberk Kardaş'ı aldığı belirtildi. 18 yaşındaki stoperin transfer döneminin son günlerinde alındığı bildirildi. 1.95'lik boyuyla dikkat çeken oyuncu, bordo-mavililerin TFF'ye gönderdiği kadro listesinde de yer aldı.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:40
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
Yorum
tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
Yorum
FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
Kardaş sürprizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.