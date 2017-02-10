 İki hakem kesik yedi – Fotomaç – 10 Şubat 2017
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    10 Şubat 2017, Cuma
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    İki hakem kesik yedi

    İki hakem kesik yedi
    Yeşilgiresun-Trabzonspor MP maçının tartışılan hakemleri 1. yardımcı hakem Ziya Özorhon ve 2. yardımcı Ozan Çakar'a ligde ve Türkiye Kupası'nda görev verilmedi. Geçen hafta oynanan ve Yeşilgiresun'un 81-80 yendiği maçta Trabzonspor MP yönetimi, bu iki hakemi şikayet etmişti.
    1. 10 Şubat 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 22:39
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