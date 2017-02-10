İki hakem kesik yedi
Yeşilgiresun-Trabzonspor MP maçının tartışılan hakemleri 1. yardımcı hakem Ziya Özorhon ve 2. yardımcı Ozan Çakar'a ligde ve Türkiye Kupası'nda görev verilmedi. Geçen hafta oynanan ve Yeşilgiresun'un 81-80 yendiği maçta Trabzonspor MP yönetimi, bu iki hakemi şikayet etmişti.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:39
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Van Persie'nin cezası belli oldu
Toplam 81
Yorum
GS bundan sonra tombala olayını hangi futbolcu yaparsa yapsın ceza veremez pfdk
- ''Bize verilen cezalar fazla''
Toplam 18
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tarafsız aziz yıldırım şampiyon olacağız dediğinde 3 temmuz kumpasıın içinde olan fetöcüler neye güvenip böyle diyor demişlerdi. şimdi nerdeler?
- ''Advocaat’la işim olmaz!''
Toplam 23
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FB Gökhan'i bilmem, Caner ama Fenerbahcelidir.
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