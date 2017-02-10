İki hakem kesik yedi

Yeşilgiresun-Trabzonspor MP maçının tartışılan hakemleri 1. yardımcı hakem Ziya Özorhon ve 2. yardımcı Ozan Çakar'a ligde ve Türkiye Kupası'nda görev verilmedi. Geçen hafta oynanan ve Yeşilgiresun'un 81-80 yendiği maçta Trabzonspor MP yönetimi, bu iki hakemi şikayet etmişti.