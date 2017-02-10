Golümü atarım
Teknik direktör Ersun Yanal ile görüşen 31 yaşındaki Kolombiyalı forvet, “Osmanlıspor’u bana bırakın. Beni sahaya sürün yeter” dediği belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Osmanlıspor'a konuk olacak Trabzonspor'da gözler golcülerde olacak. Ligin 19 haftasında 19 golü bulunan bordo-mavili takımda forvetler 8. haftadaki Galatasaray derbisinde Dame N'Doye'un attığı tek gole katkı yaparken, Osmanlıspor karşısında 11 haftalık suskunluğu da bozmaya çalışacak. Devre arasında Muhammet Demir ve Suk ile yollarını ayıran bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal'ın tercihine göre Senegalli futbolcusu N'Doye ve ara transferde Akhisar Belediyespor'dan transfer ettiği Hugo Rodallega ile yarınki maçta gol arayacak.
PENALTI KAZANDIRMIŞTI
Ara transferde kadroya katılan Hugo Rodallega, görev verilmesi halinde Osmanlıspor sınavında bordo-mavili takım forması altında ilk kez 11'de oynayacak. Gaziantepspor karşılaşmasının son 30 dakikasında oyuna giren ve bir penaltı yaptırarak katkı sağlayan Rodallega, başkentte ilk golünü atmaya çalışacak. Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol kaydeden Kolombiyalı futbolcunun teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek, "Forma giymeye hazırım. Beni oynatırsan golümü atacağım ve takımımın 4'te 4 yapmasına katkı sağlayacağım. Osmanlıspor'u bana bırakın" dediği belirtildi.
Geçen yıl 19. haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Trabzonspor, 24 puan ile 10. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 27 puan topladı ve 9'uncu sırada yer buldu.
PENALTI KAZANDIRMIŞTI
Ara transferde kadroya katılan Hugo Rodallega, görev verilmesi halinde Osmanlıspor sınavında bordo-mavili takım forması altında ilk kez 11'de oynayacak. Gaziantepspor karşılaşmasının son 30 dakikasında oyuna giren ve bir penaltı yaptırarak katkı sağlayan Rodallega, başkentte ilk golünü atmaya çalışacak. Akhisar Belediyespor formasıyla 51 lig maçında 23 gol kaydeden Kolombiyalı futbolcunun teknik direktör Ersun Yanal ile görüşerek, "Forma giymeye hazırım. Beni oynatırsan golümü atacağım ve takımımın 4'te 4 yapmasına katkı sağlayacağım. Osmanlıspor'u bana bırakın" dediği belirtildi.
Geçen yıl 19. haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alan Trabzonspor, 24 puan ile 10. sırada yer almıştı. Karadeniz ekibi bu sezon ise 19 maçta 8 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 27 puan topladı ve 9'uncu sırada yer buldu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:25
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