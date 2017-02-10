Gelecek yıl coşacağız
Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta, Mercan FM'e konuştu ve önemli açıklamalar yaptı.
Usta, takıma yeni katılan oyuncuların uyum dönemini hızlı bir şekilde atlattığını belirtirken, "İkinci devreye de iyi bir giriş yapıldı. Yeni statla bu ivmenin artacağına inanıyorum. Bu hafta Osmanlıspor ile başlayacak zorlu bir süreç var önümüzde. Ama herkes şundan emin olsun ki bu devre ilk yarıdan daha farklı olacak. Gelecek yıl da bu yıldan farklı olacak ve hep birlikte hedefe ulaşacağız" dedi. Oyuncuların kendilerine olan güvenlerinin de gelmeye başladığını söyleyen Usta, "Haliyle daha dinamik, insanın gözüne hoş gelen, kamuoyunda herkesin kabul edeceği bir Trabzonspor'un ortaya çıkacağına inanıyorum. Bu sene ikinci devre 30-35 puan aralığında bir yere oturmayı planlıyoruz. Bunlar zirveye oynamanın işaretleri oluyor. Haliyle çok çok daha iyi bir takım olacak. Bu senenin ikinci devresinde iyi bir başarı yakalamamız gerekiyor. Bunu yakalayabilirsek ikinci devrenin başarısı ile lig sonunda 5. olmamız gerekiyor" diye konuştu.
- 10 Şubat 2017, Cuma
- Güncelleme: 22:22
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